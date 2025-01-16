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Предприниматели из Иркутской области в среднем получают 1,2 миллиона в месяц

Больше половины индивидуальных предпринимателей торгуют продуктами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 17,8 тысячи предпринимателей торгуют в магазинах и на рынках региона. Об этом говорят результаты исследования, которые проводили специалисты Иркутскстата в сентябре 2024.

Также выяснили, что 44,9 тысячи человек работают на предпринимателей в розничной торговле. Это как сами предприниматели (53,1%), так и члены их семей (6,9%) и партнеры (0,4%). Продают они, кстати, по большей части продукты, в том числе напитки и табачные изделия, а 48,8% — непродовольственные товары.

— Средняя выручка у них 1,2 миллиона рублей в месяц. Торговля в магазинах приносит 1,5 миллиона. Предприниматели, работающие только на рынках, получают втрое меньше — 512 тысяч. Однако зарабатывают всегда по-разному, так, например, больше всего денег получилось заработать в третьем квартале, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата.

Предприниматели играют важную роль, именно они продают четверть всех товаров в Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сильный ветер разрушил часть льда на Байкале.