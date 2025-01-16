Предприниматели из Иркутской области в среднем получают 1,2 миллиона в месяц

Также выяснили, что 44,9 тысячи человек работают на предпринимателей в розничной торговле. Это как сами предприниматели (53,1%), так и члены их семей (6,9%) и партнеры (0,4%). Продают они, кстати, по большей части продукты, в том числе напитки и табачные изделия, а 48,8% — непродовольственные товары.