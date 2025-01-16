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Башкирскую больницу заставили возместить маме 4-летней девочки-инвалида траты на лекарства

В Башкирии больница не стала предоставлять лекарства девочке-инвалиду.
Источник: Комсомольская правда

В Давлекановском районе Башкирии маме девочки-инвалида возместили расходы на лекарства только после вмешательства прокуроров. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Четырехлетней девочке необходим препарат, который она должна получать в льготном порядке. Тем не менее, препараты ребенку не выдавались, и в связи с этим ее матери пришлось самой покупать медикаменты.

Прокуратура внесла в адрес главного врача местной больницы представление. В результате девочку обеспечили лекарствами, а также ее маме возместили расходы на их покупку — более 43 тысяч рублей.

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