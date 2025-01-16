В Ростовской области ищут желающих работать за зарплату в 250 тысяч рублей

Внушительные зарплаты доступны водителям-дальнобойщикам категории Е. Такие сотрудники должны быть готовы к длительным поездкам, а также иметь опыт соответствующей работы от 1 года до 3 лет. Специфика предложений разная, при этом видна востребованность профессионалов, обеспечивающих грузоперевозки.