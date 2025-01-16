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В Ростовской области ищут желающих работать за зарплату в 250 тысяч рублей

Дальнобойщикам, каменщикам и бетонщикам предложили высокие зарплаты в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

Работодатели в Ростовской области начали предлагать зарплаты от 130 до 250 тысяч рублей. Такие суммы могут заработать дальнобойщики, водители спецтехники, каменщики и другие специалисты. Открытые вакансии можно найти на платформе «Авито Работа».

Внушительные зарплаты доступны водителям-дальнобойщикам категории Е. Такие сотрудники должны быть готовы к длительным поездкам, а также иметь опыт соответствующей работы от 1 года до 3 лет. Специфика предложений разная, при этом видна востребованность профессионалов, обеспечивающих грузоперевозки.

Кроме дальнобойщиков, хороший заработок могут найти водители бульдозеров (в этом случае часто предлагают вахтовый режим работы) и каменщики. Также, судя по объявлениям, на рынке труда сейчас требуются бетонщики и монолитчики.

Ранее стало известно, у каких дефицитных специалистов в Ростовской области активнее всего увеличивалась оплата труда в течение 2024 года.