Сутки не будет воды в нескольких домах Советского района

В ряде домов Советского района на сутки прекратят подачу воды. Это связано с подключением одного из жилых комплексов к централизованным сетям водоснабжения.
С 9:00 23 января до 9:00 24 января будет прекращена подача воды по следующим адресам:
ул. Аделя Кутуя, 130, 183;
ул. Рихарда Зорге, 11а, 11а корп.1, 3; 13а корп.1; 13б корп.1, 2; 31, 31а, 31а корп.2, 4; 31б, 31 В, 31 г;
ул. Родины, 1, ½, 1 В, 11, 20, 24, 24 корп.1, 2; 24 стр. 3, 4; 24а, 24б, 24 В, 24 г, 24д, 24е, 24и, 24к, 26а, 26б, 26 В, 26 г, 26д, 26е, 33 корп.3, 4, 5, 6, 7; 33а, 33а корп.1, ¼, 2, 3, 4, 5, 5/12, 6, 7, 8, 9, 10, 13/24, 25/38; 33а/1, 33 В, 33д.
Автоцистерны с водой будут размещать по заявкам, которые принимают по телефону: +7 (843)231−62−60, сообщили в МУП «Водоканал».