На кинофестивале «Медный цветок» покажут 89 фильмов из 19 стран

Зрителям покажут 89 фильмов, которые представляют 19 стран мира, пройдут мастер-классы и творческие встречи.
Как сообщают в пресс-службе оргкомитета «Медный цветок», открытие фестиваля состоится 17 января в кинотеатре «Киноград» Верхней Пышмы (улица Чистова, 2). В 18:00 начнут работу фотозоны и интерактивные площадки, выставка рисунков «Моя киносемья».
В 18:30 начнется церемония открытия кинофестиваля. Зрителям покажут фильм «Портрет из Делфта» юного режиссера Даниила Франгяна. В программе открытия шоу барабанщиц и другие музыкальные подарки.
В число почетных гостей и жюри кинофестиваля вошли: заслуженная артистка РФ Оксана Сташенко, искусствовед Любовь Кочарина, режиссер игрового короткометражного кино Владислав Емелин.
Кинофестиваль будет длиться до 25 января. Финалистов определят в двух возрастных категориях — до 18 лет, старше 18 лет. Члены жюри определят лучший анимационный, документальный, драматический и короткометражный фильмы (старшая возрастная группа). Победителям вручат уникальный приз фестиваля — «Медный цветок». Его специально «вырастили» в цехе электролиза меди АО «Уралэлектромедь».
Кроме показа фильмов в рамках кинофестиваля запланированы воркшопы, мастер-классы, творческие встречи. Например, 18 января мастер-класс «Как начать путь в кино?» проведет кастинг-директор Надежда Иванова, а актриса Харуко Маэда — мастер-класс «Восточное традиционное движение» (12+). 21 января в библиотеке для детей и молодежи в 15:00 начнется воркшоп по песочной анимации с Юлией Микушиной (12+).
«МК-Урал» ранее писал, что кинофестиваль «Медный цветок» проводится при поддержке Фонда «Достойным — лучшее» и Президентского фонда культурных инициатив. Показы и интерактивные мероприятия в рамках фестиваля — бесплатные. Расписание мероприятий и регистрация на них доступны в приложении «Медный цветок» и через одноименную группу кинофестиваля в социальной сети «ВКонтакте».