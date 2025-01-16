На кинофестивале «Медный цветок» покажут 89 фильмов из 19 стран

«МК-Урал» ранее писал, что кинофестиваль «Медный цветок» проводится при поддержке Фонда «Достойным — лучшее» и Президентского фонда культурных инициатив. Показы и интерактивные мероприятия в рамках фестиваля — бесплатные. Расписание мероприятий и регистрация на них доступны в приложении «Медный цветок» и через одноименную группу кинофестиваля в социальной сети «ВКонтакте».