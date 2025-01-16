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На Кубани за сутки родились 169 малышей

За минувшую среду, 15 января, на Кубани появились на свет 169 детей.

О показателях рождаемости в регионе рассказал глава Минздрава Краснодарского края Евгений Филиппов.

Руководитель ведомства пояснил в своем телеграм-канале, что за 24 часа на Кубани появились на свет 85 девочек и 84 мальчика. Больше всего детей приняли акушеры из Краснодара — здесь родились 80 малышей.

Население Сочи пополнилось на 12 маленьких жителей. В Курганинском районе родились 7 детей, а в Гулькевичском и Отрадненском муниципалитетах — по 4 малыша. В Славянском, Новопокровском и Северском районах появились на свет по 1 ребенку.

Филиппов поздравил новоиспеченных родителей с рождением малышей. Краевой министр пожелал младенцам расти в счастье и добром здравии.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в роддоме Красноармейской ЦРБ начали использовать новый инкубатор для новорожденных.