Ветерану войны Татьяне Щербаковой из Краснокамска исполнилось 102 года

В Краснокамске славную дату отметила участник Великой Отечественной войны Татьяна Васильевна Щербакова. Ей исполнилось 12 января 102 года.
Татьяна Щербакова ушла на фронт добровольцем. Служила в зенитной артиллерии, защищала небо Москвы.
За ратный подвиг отважную зенитчицу отметили несколькими государственными наградами, включая орден Отечественной войны, медали Жукова, «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 года».
В мирное время Татьяна Васильевна долгие годы работала в школе учителем русского языка и литературы. Ученики с гордостью и благодарностью до сих пор вспоминают свою учительницу.
Сейчас ветеран войны живет вместе с дочерью. Как рассказали «Комсомолке» в территориальном управлении Минсоцразвития по Краснокамску и Нытве, Татьяна Васильевна остается неунывающим, жизнерадостным и стойким человеком.
На начало 2025 года в Пермском крае здравствуют 115 ветеранов Великой Отечественной войны.