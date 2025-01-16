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Ветерану войны Татьяне Щербаковой из Краснокамска исполнилось 102 года

В годы Великой Отечественной войны отважная зенитчица защищала небо Москвы.

Источник: ТУ Минсоцразвития по городам Краснокамск и Нытва

В Краснокамске славную дату отметила участник Великой Отечественной войны Татьяна Васильевна Щербакова. Ей исполнилось 12 января 102 года.

Татьяна Щербакова ушла на фронт добровольцем. Служила в зенитной артиллерии, защищала небо Москвы.

За ратный подвиг отважную зенитчицу отметили несколькими государственными наградами, включая орден Отечественной войны, медали Жукова, «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 года».

В мирное время Татьяна Васильевна долгие годы работала в школе учителем русского языка и литературы. Ученики с гордостью и благодарностью до сих пор вспоминают свою учительницу.

Сейчас ветеран войны живет вместе с дочерью. Как рассказали «Комсомолке» в территориальном управлении Минсоцразвития по Краснокамску и Нытве, Татьяна Васильевна остается неунывающим, жизнерадостным и стойким человеком.

На начало 2025 года в Пермском крае здравствуют 115 ветеранов Великой Отечественной войны.

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