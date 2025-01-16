Инвалид из Прикамья лишился собаки-поводыря из-за конфликтов с кондукторами

В Краснокамске инвалид первой группы по зрению вынужден был расстаться с собакой-поводырем из-за конфликтов с кондукторами. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, с проблемой слепой мужчина столкнулся при перевозке животного в городских автобусах. Кондукторы постоянно требовали оплату за сопровождающую его собаку. А в случае отказа они выгоняли инвалида из автобуса и грозились вызвать полицию.