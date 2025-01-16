Инвалид из Прикамья лишился собаки-поводыря из-за конфликтов с кондукторами

В Краснокамске инвалид первой группы по зрению вынужден был расстаться с собакой-поводырем из-за конфликтов с кондукторами. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, с проблемой слепой мужчина столкнулся при перевозке животного в городских автобусах. Кондукторы постоянно требовали оплату за сопровождающую его собаку. А в случае отказа они выгоняли инвалида из автобуса и грозились вызвать полицию.
После таких поездок у мужчины начинались проблемы со здоровьем, из-за которых ему требовалось хирургическое вмешательство. Устав от пренебрежения со стороны специалистов общественного транспорта, мужчина решил вернуть пса, который стал для него членом семьи. Испытав от потери любимца моральные страдания, пенсионер обратился в суд с иском к перевозчику.
Суд установил, что действия сотрудников перевозчика были незаконными. Они не имели права требовать оплату за проезд специально обученного животного, на которое имеются все необходимые документы. С компании в пользу пенсионера взыскали моральный вред в 50 тысяч рублей и штраф в 25 тысяч рублей.
Однако предпринимательница отказалась выплачивать деньги. Тогда судебные приставы запретили ей совершать регистрационные действия с недвижимостью и арестовали банковские счета. Только после этого предпринимательница выплатила задолженность.