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Фиктивный брак пенсионерки и иностранца расторгли в Приморье

Женщина помогла «возлюбленному» получить разрешение на временное проживание в России в обмен на деньги.

Источник: PrimaMedia.ru

Фиктивный брак пенсионерки и иностранца расторгли в Приморье по требованию прокуратуры. Женщина помогла «возлюбленному» получить разрешение на временное проживание в обмен на деньги, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 62-летняя невеста из села Новосысоевка не была искренней, когда выходила замуж за 38-летнего иностранца. Строить семью она не собиралась. Путем брака женщина помогла мужчине получить разрешение на временное проживание в России. Взамен она получила деньги.

Прокурор района вышел в суд с иском о признании брака недействительным. Требования были удовлетворены, а запись акта гражданского состояния и разрешение на временное проживание аннулированы.

Напомним, в Приморье 36-летнюю жительницу поселка Ярославский признали виновной в фиктивной регистрации семи человек по месту своего жительства. Суд назначил нарушительнице штраф по совокупности преступлений.