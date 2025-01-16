Фиктивный брак пенсионерки и иностранца расторгли в Приморье

Установлено, что 62-летняя невеста из села Новосысоевка не была искренней, когда выходила замуж за 38-летнего иностранца. Строить семью она не собиралась. Путем брака женщина помогла мужчине получить разрешение на временное проживание в России. Взамен она получила деньги.