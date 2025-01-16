Фиктивный брак пенсионерки и иностранца расторгли в Приморье по требованию прокуратуры. Женщина помогла «возлюбленному» получить разрешение на временное проживание в обмен на деньги, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
Установлено, что 62-летняя невеста из села Новосысоевка не была искренней, когда выходила замуж за 38-летнего иностранца. Строить семью она не собиралась. Путем брака женщина помогла мужчине получить разрешение на временное проживание в России. Взамен она получила деньги.
Прокурор района вышел в суд с иском о признании брака недействительным. Требования были удовлетворены, а запись акта гражданского состояния и разрешение на временное проживание аннулированы.
Напомним, в Приморье 36-летнюю жительницу поселка Ярославский признали виновной в фиктивной регистрации семи человек по месту своего жительства. Суд назначил нарушительнице штраф по совокупности преступлений.