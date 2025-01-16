Пермяк отсудил 250 тысяч за потоп в квартире

В результате суд взыскал с ТСЖ в пользу пострадавшего владельца квартиры более 250 тысяч рублей, из которых около 160 тысяч — в счет возмещения материального ущерба, а еще 5000 рублей — в качестве компенсации морального вреда. Помимо этого, ответчик должен будет оплатить штраф в размере 82783 рублей за нарушение «О защите прав потребителей».