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Пермяк отсудил 250 тысяч за потоп в квартире

Житель Перми обратился с иском к ТСЖ из-за аварии, в результате которой осенью 2022 года его квартиру залило водой, и отсудил крупную сумму.

Источник: AP 2024

Как пояснили в краевом суде, в ходе разбирательства удалось установить, что авария произошла из-за порыва стояка системы горячего водоснабжения. Это оборудование относится к общему имуществу многоквартирного дома. Суд пришел к выводу, что затопление квартиры истца произошло в зоне, относящейся к зоне ответственности ТСЖ, которое не обеспечило надлежащее содержание коммуникаций.

В результате суд взыскал с ТСЖ в пользу пострадавшего владельца квартиры более 250 тысяч рублей, из которых около 160 тысяч — в счет возмещения материального ущерба, а еще 5000 рублей — в качестве компенсации морального вреда. Помимо этого, ответчик должен будет оплатить штраф в размере 82783 рублей за нарушение «О защите прав потребителей».

ЖКХ