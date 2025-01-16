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Банк России нашел два нелегальных ломбарда и финансовую пирамиду в Омске

На территории региона также выявили компанию, которая выдавала займы без необходимого разрешения от регулятора.

Источник: Комсомольская правда

Четыре компании с признаками нелегальной финансовой деятельности выявили в Омской области с октября по декабрь 2024 года. Все организации внесли в предупредительный список Банка России. Об этом сообщили в омском отделении регулятора.

Две из них работали незаконно под вывеской «ломбард», еще одна выдавала займы омичам без соответствующего разрешения. В деятельности последней фирмы нашли признаки финансовой пирамиды.

«Финансовые пирамиды предлагают внести деньги под невероятно высокий процент, обещают гарантированный доход и просят привлечь друзей. В итоге все участники могут потерять деньги», — пояснила заместитель управляющего омского отделения Банка России Наталья Стрельникова.

Организации, которые предоставляют финансовые услуги на территории РФ, должны иметь лицензию Банка России или быть включены в соответствующий реестр регулятора. Проверить подобные компании можно при помощи справочника финансовых организаций.

Как отметили в регуляторе, всего за прошедший год в предупредительном списке оказались 30 финансовых организаций из Омской области.

Ранее мы сообщали, что два пенсионера из Омска перевели неизвестному брокеру 8,4 миллиона рублей.