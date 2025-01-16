Жительница Красноярска пожаловалась на зимние ботинки, которые не греют

Но сначала ему нужно обратиться в магазин с письменной претензией, описать в ней проблему и выставить требование. Возможно, продавец будет настаивать на экспертизе, чтобы убедиться в обоснованности требований. Он должен оплатить работу экспертов, однако если заключение будет не в пользу покупателя — тот обязан возместить траты.