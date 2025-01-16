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Жительница Красноярска пожаловалась на зимние ботинки, которые не греют

Красноярцам рассказали, как вернуть недостаточно теплую зимнюю обувь.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Красноярска пожаловалась в Роспотребнадзор на зимние ботинки, которые не греют. Продавец убедил ее, что обувь теплая, однако оказалось, что ноги в ней мерзнут даже при −5. При этом внешний вид вещи и качество ее пошива нареканий не вызывают. Женщина интересовалась, можно ли вернуть такую покупку.

Сотрудники ведомства заверили, что закон «О защите прав потребителей» на ее стороне. Если продавец предоставил недостоверную информацию о товаре или у него обнаружились недостатки, не позволяющие использовать вещь по назначению (например, невозможно носить зимнюю обувь при минусовой температуре), то потребитель имеет право расторгнуть договор купли-продажи и вернуть потраченные деньги.

Но сначала ему нужно обратиться в магазин с письменной претензией, описать в ней проблему и выставить требование. Возможно, продавец будет настаивать на экспертизе, чтобы убедиться в обоснованности требований. Он должен оплатить работу экспертов, однако если заключение будет не в пользу покупателя — тот обязан возместить траты.

Если ответа не последует или он не устроит — точку в споре поставит обращение в суд.

права человека