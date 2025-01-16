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Памятник Строгановым в центре Перми возведут на средства мецената

Скульптурная композиция династии Строгановых будет возведена за счет средств председателя правления Пермского землячества Андрея Кузяева, который является автором идеи памятника.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщила «Ъ-Прикамье» первый зампредседателя правления общественной организации Светлана Левченко, официальное одобрение мэрии на создание скульптуры было получено еще в октябре прошлого года. Ранее «РБК Пермь» сообщал, что новый памятник расположится напротив гостиницы «Урал».

Госпожа Левченко отметила также, что уже организовано проведение закрытого конкурса на разработку эскизных предложений по созданию памятника.

В ближайшее время будут подведены итоги этого конкурса и начнутся соответствующие работы.

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