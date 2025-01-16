В Новосибирске появится новый приют для животных

— Приют будет рассчитан на 100 мест, он разгрузит действующие площади, содержание животных в которых лишь временно. Также будут учтены все санитарные нормы, например расстояние постройки от жилых домов составит 749 метров, — рассказали в мэрии Новосибирска Atas.info.