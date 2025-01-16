В Новосибирске появится новый приют для животных

В Новосибирске скоро заработает новый приют для бездомных животных. Такое решение приняли в мэрии, несмотря на критику местных жителей. Здание будет располагаться на улице Малыгина, в районе Верх-Тулинского сельсовета.
— Приют будет рассчитан на 100 мест, он разгрузит действующие площади, содержание животных в которых лишь временно. Также будут учтены все санитарные нормы, например расстояние постройки от жилых домов составит 749 метров, — рассказали в мэрии Новосибирска Atas.info.
Бюджет на строительство уже запланирован, сейчас началась разработка проектно-сметной документации. Сообщается, что приют может заработать уже летом 2025 года.
Необходимость в строительстве появилась достаточно давно, вместе с ростом жалоб на агрессивных собак. Так, например, в 2024 из отловленных 653 хвостатых дом находили только 193. Общественники и жители микрорайона «Хилок» выступали против появления приюта.