Начальник ГАИ Беларуси проведет прямую линию 18 января 2025 года

Начальник главного управления Госавтоинспекции МВД полковник милиции Виктор Ротченков проведет прямую линию в субботу, 18 января 2025 года, сообщает официальный телеграм-канал газеты «На страже» и журнала «Милиция Беларуси».
Сообщается, что белорусы все интересующие их вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения и деятельности ГАИ смогут задать в период с 09.00 до 12.00 по указанному номер: (8−017) 218−74−77.
Тем временем таможня предупредила белорусов о мошенниках, предлагающих конфискат от ее имени.
Ранее в Гродно суд освободил мужчину от уплаты алиментов, но прокурор оспорил решение.
Кстати, Совмин ввел лицензирование на вывоз капусты, яблок, лука, морковки и овощей.