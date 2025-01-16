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Начальник ГАИ Беларуси проведет прямую линию 18 января 2025 года

Начальник ГАИ Ротченков ответит на вопросы белорусов во время прямой линии 18 января.

Источник: Комсомольская правда

Начальник главного управления Госавтоинспекции МВД полковник милиции Виктор Ротченков проведет прямую линию в субботу, 18 января 2025 года, сообщает официальный телеграм-канал газеты «На страже» и журнала «Милиция Беларуси».

Сообщается, что белорусы все интересующие их вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения и деятельности ГАИ смогут задать в период с 09.00 до 12.00 по указанному номер: (8−017) 218−74−77.

Тем временем таможня предупредила белорусов о мошенниках, предлагающих конфискат от ее имени.

Ранее в Гродно суд освободил мужчину от уплаты алиментов, но прокурор оспорил решение.

Кстати, Совмин ввел лицензирование на вывоз капусты, яблок, лука, морковки и овощей.