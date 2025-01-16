Омские старшеклассники могут заработать дополнительные баллы к ЕГЭ

Прием заявок на этот конкурс, который проводит «Газпром нефть», уже начался и продлится до 19 февраля 2025 года на цифровой платформе «Родные города». В турнире смогут принять участие ученики 8−11 классов из Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской областей, ЯНАО, ХМАО-Югры, Москвы и Санкт-Петербурга.
В ходе интеллектуального состязания «Умножая таланты» старшеклассники получат практический опыт решения задач, применимый в нефтегазовой отрасли, а победители и призеры — еще и дополнительные баллы к ЕГЭ, которые будут учтены при поступлении в ведущие российские вузы. Это — Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, МИРЭА — Российский технологический университет, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет и Томский политехнический университет.
После тестирования организаторы сформируют команды для участия в региональном этапе. Ребята будут решать практические задачи по цифровым технологиям, нефтехимии и математическому моделированию, принимать участие в лекциях и семинарах и защищать свои проекты перед экспертами. Победителей ждут финальные соревнования в Санкт-Петербурге в апреле.
«Умножая таланты» проходит ежегодно уже десять лет подряд. Организаторы обращают внимание, что в отличие от классической олимпиады эти соревнования ориентированы на решение реальных задач нефтегазовой отрасли.
«Участие в турнире “Умножая таланты” помогает одаренным старшеклассникам раскрыть свои способности и начать строить успешную карьеру уже со школьной скамьи, причем независимо от того, где они живут — в крупных городах или отдаленных селах, — считает директор программы социальных инвестиций “Родные города” компании “Газпром нефть” Ярина Сугакова. — Под руководством профессионалов ребята предлагают идеи и разрабатывают проекты, развивают навыки коммуникации, учатся работать в команде, заводят новые знакомства и обретают уверенность в своих силах».
В Омской области турнир проходит при поддержке ОНПЗ.
«Мы придаем особое значение образовательным проектам для школьников. Турнир “Умножая таланты” работает на укрепление кадрового потенциала региона, — подчеркивает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. — Проект отличается своей направленностью на решение актуальных задач в сфере нефтепереработки. Талантливые школьники — это перспективные молодые специалисты, которых мы с удовольствием в будущем примем на предприятие».