Омские старшеклассники могут заработать дополнительные баллы к ЕГЭ

«Участие в турнире “Умножая таланты” помогает одаренным старшеклассникам раскрыть свои способности и начать строить успешную карьеру уже со школьной скамьи, причем независимо от того, где они живут — в крупных городах или отдаленных селах, — считает директор программы социальных инвестиций “Родные города” компании “Газпром нефть” Ярина Сугакова. — Под руководством профессионалов ребята предлагают идеи и разрабатывают проекты, развивают навыки коммуникации, учатся работать в команде, заводят новые знакомства и обретают уверенность в своих силах».