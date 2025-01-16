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Администрация: в Калининграде появятся новые площадки для выгула собак

Их обустройством займутся в следующем году.

Источник: Сострадание НН/VK

Новые площадки для выгула собак появятся в районе Литовского ручья в рамках программы по благоустройству.

Об этом сообщили в городской администрации Калининграда.

Так же специальная собачья площадка может появиться неподалеку от Музейного квартала и под мостом на Московском проспекте.

Так же, по информации комитета, в облцентре обустроены площадки для выгула и дрессировки собак по следующим адресам:

— сквер по ул. Елизаветинской со стороны СК «Янтарный»;

— зона отдыха Летнего озера (площадка для дрессировки и площадка для выгула собак);

— парк им. Ю. Гагарина со стороны ул. Камской;

— сквер по ул. Алданская (в районе ручья Лесного) в мкр. им. А. Космодемьянского.

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