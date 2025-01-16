Администрация: в Калининграде появятся новые площадки для выгула собак

Новые площадки для выгула собак появятся в районе Литовского ручья в рамках программы по благоустройству.
Об этом сообщили в городской администрации Калининграда.
Так же специальная собачья площадка может появиться неподалеку от Музейного квартала и под мостом на Московском проспекте.
Так же, по информации комитета, в облцентре обустроены площадки для выгула и дрессировки собак по следующим адресам:
— сквер по ул. Елизаветинской со стороны СК «Янтарный»;
— зона отдыха Летнего озера (площадка для дрессировки и площадка для выгула собак);
— парк им. Ю. Гагарина со стороны ул. Камской;
— сквер по ул. Алданская (в районе ручья Лесного) в мкр. им. А. Космодемьянского.