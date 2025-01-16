В Новосибирске представили дизайн-проект парка «Усть-Тула»

Так, будущий парк «Усть-Тула» будет крупнейшей зоны для отдыха и развлечений, которая охватывает центр левого побережья Оби между двух мостов — Бугринского и Октябрьского. Всего площадь рекреационной зоны составляет более 300 гектаров, из которых центральная часть парка занимает свыше 20 гектаров. Дизайн-проект же включает несколько ключевых объектов: острог, слободу и верфь.