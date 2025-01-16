В Новосибирске представили дизайн-проект парка «Усть-Тула»

Сегодня, 16 января, в мэрии Новосибирска был представлен дизайн-проект ядра будущего парка «Усть-Тула». Об этом рассказал глава города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.
Так, будущий парк «Усть-Тула» будет крупнейшей зоны для отдыха и развлечений, которая охватывает центр левого побережья Оби между двух мостов — Бугринского и Октябрьского. Всего площадь рекреационной зоны составляет более 300 гектаров, из которых центральная часть парка занимает свыше 20 гектаров. Дизайн-проект же включает несколько ключевых объектов: острог, слободу и верфь.
«Проект разработан с учётом максимального сохранения флоры и фауны. Острог станет площадкой для проведения культурных мероприятий, а слобода воссоздаст атмосферу крестьянского быта. На верфи разместятся музей реки и школа традиционного судостроения, где посетители смогут познакомиться с историей и культурой Сибири», — уточняется в сообщении мэра.
Также было отмечено, что этот проект связан с развитием креативного туризма и станет важной частью региональной туристической системы «Обские парки».
Напомним, о проектировании гигантского парка «Усть-Тула» стало известно еще в феврале 2022 года.
Екатерина Павлюх