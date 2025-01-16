Перед игрой «Авангарда» под своды «G-Drive Арены» поднимут стяг в честь Евгения Шастина

Очередной именной стяг под своды «G-Drive Арены» будет поднят перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Игра начнётся 17 января в 19:30.
На стяге будет присутствовать фамилия легендарного омского хоккеиста Евгения Шастина. Он выступал за «Шинник», как назывался «Авангард» до начала восьмидесятых, в сезонах 1977−80 годов, а в середине девяностых дважды возвращался в клуб. С 1997 по 2008 год Шастин входил в тренерский штаб омичей, а на данный момент входит в Совет директоров «ястребов».
Отметим, что в честь Шастина также назван ледовый дворец в Советском округе на месте бывшего манежа «Сибирский нефтяник».
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