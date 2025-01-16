Перед игрой «Авангарда» под своды «G-Drive Арены» поднимут стяг в честь Евгения Шастина

На стяге будет присутствовать фамилия легендарного омского хоккеиста Евгения Шастина. Он выступал за «Шинник», как назывался «Авангард» до начала восьмидесятых, в сезонах 1977−80 годов, а в середине девяностых дважды возвращался в клуб. С 1997 по 2008 год Шастин входил в тренерский штаб омичей, а на данный момент входит в Совет директоров «ястребов».