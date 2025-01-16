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В Таганроге до вечера сохранятся перебои с водой из-за утечек на водопроводе

Воду с пониженным давлением будут подавать в Таганроге 16 января.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 января, в разных районах Таганрога ликвидируют утечки на водопроводе. Оперативную информацию опубликовали на сайте местного водоканала.

Из-за коммунальной аварии на улице Воскова подача ресурса с пониженным давлением ведется на Щаденко, Станочном, Воскова, Халтурина, Социалистической, Бабушкина. Ориентировочно, перебои с водоснабжением сохранятся до полудня.

Также до 17 часов воду с пониженным давлением будут подавать в районе улицы Свободы, Водопроводной, Инструментальной, Кислородной, в центре города. Аварийные работы ведут на нескольких улицах.