В Таганроге до вечера сохранятся перебои с водой из-за утечек на водопроводе

Сегодня, 16 января, в разных районах Таганрога ликвидируют утечки на водопроводе. Оперативную информацию опубликовали на сайте местного водоканала.
Из-за коммунальной аварии на улице Воскова подача ресурса с пониженным давлением ведется на Щаденко, Станочном, Воскова, Халтурина, Социалистической, Бабушкина. Ориентировочно, перебои с водоснабжением сохранятся до полудня.
Также до 17 часов воду с пониженным давлением будут подавать в районе улицы Свободы, Водопроводной, Инструментальной, Кислородной, в центре города. Аварийные работы ведут на нескольких улицах.