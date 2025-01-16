Шапочки для кошек и собак продают в Новосибирске

В Новосибирске начали продавать необычные вязаные шапочки для домашних животных. На популярном интернет-портале Авито появилось несколько объявлений о продаже аксессуаров ручной работы.
Местные мастерицы предлагают модели для кошек и мелких собак, выполненные из импортной пряжи, а также шапочки в виде динозавров, клоунские воротники и новогодние варианты.
Цена изделий варьируется от 350 до 550 рублей, при этом покупатели могут выбрать цвет и дождаться изготовления аксессуара за 1−2 дня. Эти оригинальные шапочки обещают сделать питомцев ещё более милыми и добавить яркий штрих к их внешнему виду.