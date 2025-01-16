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Новосибирские заливщики льда раскрыли секреты своей работы

Например, самые сложные технологии на ЛДС «Сибирь» или на «Сибирь -Арене».

Источник: Аргументы и факты

16 января заливщики льда отмечают свой профессиональный праздник. Как и в любой другой сфере, у них — не меньше секретов. От качества льда, например, зависит выступление фигуристов или ход хоккейного матча.

Ледовары из Новосибирска открыли несколько сторон своей работы в беседе с «МК в Новосибирске».

Специалист Сергей Павлов рассказал, что самое важное — на льду не должно быть ямочек. При этом фигуристам нужен более мягкий и гладкий лёд (для плавности движений), а хоккеистам, наоборот, требуется большее сцепление с поверхностью.

На ЛДС «Сибирь» или на «Сибирь-Арене», по словам заливщика, за охлаждение льда отвечают крупные холодильные комплексы. Перед укладкой проверяют бетонную основу, которая создаётся по определённой технологии.

Сначала заливают подушку (2 — 2,5 см) с белой краской, затем идёт защитный слой с разметкой. Потом слой воды из шланга, а затем — в дело вступает шлифовка и устранение неровностей, за которую отвечает ледовый комбайн.