В казанской гимназии № 125 во время летних каникул сделают капитальный ремонт

Казанскую гимназию № 125 во время летних каникул ждет капитальный ремонт. Там появились проблемы с протекающей кровлей, аварийными электросетями и трубопроводами, сообщил мэр города Ильсур Метшин.
Основная проблема здания состоит в наличии трещин. Одна из них протянулась с первого по третий этаж и затронула кабинеты. К тому же требуется отремонтировать более двух тысяч квадратных метров кровли.
В рамках капремонта решат вопрос с электросетями и трубопроводом. С оборудованием в школе проблем не имеется. Также требуют ремонта около 50 кабинетов. Эти работы завершат до начала 2025/2026 учебного года.
Напомним, в Татарстане в 2024 году на капремонт школ и детсадов направили 836 миллионов рублей. Средства на эти цели выделили из республиканского и федерального бюджетов.