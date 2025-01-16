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В казанской гимназии № 125 во время летних каникул сделают капитальный ремонт

Там появились проблемы с протекающей кровлей, аварийными электросетями и трубопроводами.

Источник: Комсомольская правда

Казанскую гимназию № 125 во время летних каникул ждет капитальный ремонт. Там появились проблемы с протекающей кровлей, аварийными электросетями и трубопроводами, сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Основная проблема здания состоит в наличии трещин. Одна из них протянулась с первого по третий этаж и затронула кабинеты. К тому же требуется отремонтировать более двух тысяч квадратных метров кровли.

В рамках капремонта решат вопрос с электросетями и трубопроводом. С оборудованием в школе проблем не имеется. Также требуют ремонта около 50 кабинетов. Эти работы завершат до начала 2025/2026 учебного года.

Напомним, в Татарстане в 2024 году на капремонт школ и детсадов направили 836 миллионов рублей. Средства на эти цели выделили из республиканского и федерального бюджетов.

образование