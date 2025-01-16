«Заслуженно и почетно»: за что Путин дал Зеленодольску звание «Город трудовой доблести»

Основным инженерным центром судостроения является Зеленодольское проектно-конструкторское бюро. Сейчас идет работа над тремя проектами, в том числе два из которых не имеют аналогов в стране. Это суда- «невидимки» и безэкипажные корабли, военные и гражданские суда, которые войдут в серийное производство. Взят в работу вопрос по созданию центра безэкипажных и подводных роботизированных систем.