В Казани жилой дом на улице Щапова включат в реестр ОКН

Пятиэтажное здание построено в 1935 году как кооперативное. Там во дворе были установлены бюсты Владимира Ленина и Сергея Кирова. Однако позже скульптуры были перенесены. В этом доме жили писатели, архитекторы, поэты, переводчики, актрисы, солистки Театра оперы и балета Сара Зарова.