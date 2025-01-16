В Казани жилой дом на улице Щапова включат в реестр ОКН

В Казани жилой многоквартирный дом № 10а на улице Щапова включат в реестр объектов культурного наследия. Результаты экспертизы опубликовал Комитет Татарстана по охране ОКН.
Согласно документу, объект построен из красного кирпича без штукатурной отделки. Это характерный пример типового жилищного строительства в Советском Союзе. Здание обладает исторической, архитектурно-градостроительной и культурологической ценностью.
Пятиэтажное здание построено в 1935 году как кооперативное. Там во дворе были установлены бюсты Владимира Ленина и Сергея Кирова. Однако позже скульптуры были перенесены. В этом доме жили писатели, архитекторы, поэты, переводчики, актрисы, солистки Театра оперы и балета Сара Зарова.
Напомним, в Татарстане несколько захоронений красноармейцев признают ОКН. Речь идет о ряде захоронений мужчин, погибших в ходе Гражданской войны.