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В Казани жилой дом на улице Щапова включат в реестр ОКН

Объект построен из красного кирпича без штукатурной отделки.

Источник: Комсомольская правда

В Казани жилой многоквартирный дом № 10а на улице Щапова включат в реестр объектов культурного наследия. Результаты экспертизы опубликовал Комитет Татарстана по охране ОКН.

Согласно документу, объект построен из красного кирпича без штукатурной отделки. Это характерный пример типового жилищного строительства в Советском Союзе. Здание обладает исторической, архитектурно-градостроительной и культурологической ценностью.

Пятиэтажное здание построено в 1935 году как кооперативное. Там во дворе были установлены бюсты Владимира Ленина и Сергея Кирова. Однако позже скульптуры были перенесены. В этом доме жили писатели, архитекторы, поэты, переводчики, актрисы, солистки Театра оперы и балета Сара Зарова.

Напомним, в Татарстане несколько захоронений красноармейцев признают ОКН. Речь идет о ряде захоронений мужчин, погибших в ходе Гражданской войны.

архитектура