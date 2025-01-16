Сведения о прививках белорусов будут собирать автоматически

Кроме этого, в документе есть список персональных данных белорусов, которые будут храниться в системе. Так, это идентификационный номер, Ф. И. О., дата рождения, данные регистрации по месту жительства, место работы, номер телефона и т. д. Хранить эти данные в системе будут в течение трех лет с даты их внесения.