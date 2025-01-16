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Сведения о прививках белорусов будут собирать автоматически

В Беларуси создадут автоматическую систему, которая будет собирать и анализировать информацию об иммунизации граждан. Постановление правительства об этом опубликовано на Национальном правовом портале.

Собирать и анализировать информацию о прививках будет Министерство здравоохранения. Для этого планируют использовать автоматизированную информационную систему «Отчет». Ее оператор — Агентство сервисизации и реинжиниринга.

Финансировать работу агентства будут за счет республиканского бюджета, выделяемого Минздраву.

Кроме этого, в документе есть список персональных данных белорусов, которые будут храниться в системе. Так, это идентификационный номер, Ф. И. О., дата рождения, данные регистрации по месту жительства, место работы, номер телефона и т. д. Хранить эти данные в системе будут в течение трех лет с даты их внесения.

медицина