В ВГУ прокомментировали возможную отмену студенческих мероприятий

По словам представителей профсоюза, в 2025 году руководство ВГУ якобы не предусмотрело оздоровительно-экскурсионные путевки для студентов. Экскурсионные поездки в Санкт-Петербург и Казань, которые были запланированы на период зимних каникул в феврале, могут не состояться. Кроме того, деньги не выделят на занятия в тренажерном зале, бассейне, на катке и на закупку спортивного инвентаря. Под угрозой срыва оказались фестивали «Первокурсник» и «Студенческая весна».