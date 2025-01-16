В ВГУ прокомментировали возможную отмену студенческих мероприятий

Студенты Воронежского государственного университета переживают из-за отмены множества студенческих программ и мероприятий. Об этом сообщили в группе профсоюза высшего учебного заведения в соцсети «ВКонтакте» в среду, 15 января.
По словам представителей профсоюза, в 2025 году руководство ВГУ якобы не предусмотрело оздоровительно-экскурсионные путевки для студентов. Экскурсионные поездки в Санкт-Петербург и Казань, которые были запланированы на период зимних каникул в феврале, могут не состояться. Кроме того, деньги не выделят на занятия в тренажерном зале, бассейне, на катке и на закупку спортивного инвентаря. Под угрозой срыва оказались фестивали «Первокурсник» и «Студенческая весна».
Сообщается, что средства в размере 68,5 млн рублей, выделенные на организацию культурной и спортивной деятельности, якобы направят на повышение заработных плат преподавательского состава.
"Руководство вуза в курсе существующей проблемы и разбирается в поступивших обращениях. Одна из возможных причин временных сложностей с финансированием студенческих программ — существенный рост платежей за коммунальные услуги и другие первостепенные статьи расходов ВГУ, — отметили в пресс-службе университета.
При этом в вузе уверены, что все запланированные мероприятия ВГУ, которые связаны со студенческой культурно-массовой деятельностью и с социальными проектами, возобновятся, однако будут несколько сдвинуты по времени.