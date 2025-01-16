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Ситуация на черноморском побережье глазами воронежских волонтеров

Активисты показали, как происходит очистка берега и птиц от мазута.

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Разлив мазута на Чёрном море не оставил равнодушными воронежцев. Многие из них отправились в Анапу в качестве волонтёров, чтобы помочь устранить последствия экологической катастрофы. О том, как проходит эта работа — в нашей фотоленте.

экология