На дорогах Крыма будут ловить нетрезвых водителей

«При проведении рейдов инспекторы ДПС наряду с обычным несением службы будут использовать так называемый метод “массовой проверки”, суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру», — рассказали в пресс-службе.
Автомобили будут останавливать в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. Состояние каждого водителя оценят по визуальным признакам. При достаточных основаниях полагать нетрезвое состояние водителя последуют процессуальные действия.
Правоохранители напоминают о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления лицу в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования несут за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
«За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность», — напомнили в Госавтоинспекции.
Начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко ранее сообщал, что за полгода на полуострове было зафиксировано почти 3,5 тысяч случаев управления транспортом в состоянии опьянения — как алкогольного, так и наркотического. Из них 484 случая — повторно.