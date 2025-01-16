Жители Новосибирска могут увидеть парад планет 21 января

21 января 2025 года жители Новосибирской области могут стать свидетелями редкого космического явления — парада планет. Известно, что в этот день Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн выстроятся в линию и их можно будет увидеть своими глазами.