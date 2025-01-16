Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Новосибирска могут увидеть парад планет 21 января

Новосибирцам рассказали о редком космическом явлении.

Источник: ESA

21 января 2025 года жители Новосибирской области могут стать свидетелями редкого космического явления — парада планет. Известно, что в этот день Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн выстроятся в линию и их можно будет увидеть своими глазами.

Пик явления приходится на 21 января, однако наблюдать его можно будет в течение нескольких дней до и после этой даты.

В этот день планеты будут видны в темное время суток в большинстве уголков Земли, включая и Новосибирскую область.

Напомним, что в январе также зафиксированы сильные магнитные бури в Новосибирске.

космос