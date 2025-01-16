Пассажирооборот в Беларуси в 2024 году вырос на 9,1%

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1643 млн человек, или 104,6% к уровню 2023 года.
Грузооборот в 2024 году составил 74 млрд тонно-километров, или 101,5% к уровню 2023 года.
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирооборот в 2024 году составил 25 436,3 млн пассажиро-километров, или 109,1% к 2023 году. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1643 млн человек, или 104,6% к уровню 2023 года.
Грузооборот в 2024 году составил 74 млрд тонно-километров, или 101,5% к уровню 2023 года.