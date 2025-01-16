Хоккейный матч с мировыми звездами не пройдет на Байкале в 2025 году

Вот уже из года в год в Иркутской области проводят хоккейный матч с участием звезд мирового спорта и всем известно Вячеслава Фетисова. Во встрече также принимают участие члены общероссийской организации «Офицеры России». В 2025 году из-за ледовой обстановки на Байкале игру перенесли из поселка Большое Голоустное.