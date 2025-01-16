Хоккейный матч с мировыми звездами не пройдет на Байкале в 2025 году

Вот уже из года в год в Иркутской области проводят хоккейный матч с участием звезд мирового спорта и всем известно Вячеслава Фетисова. Во встрече также принимают участие члены общероссийской организации «Офицеры России». В 2025 году из-за ледовой обстановки на Байкале игру перенесли из поселка Большое Голоустное.
— Площадкой мероприятия станут либо Ледовый дворец «Айсберг» в Иркутске, либо Дворец спорта «Ермак» в Ангарске. Точно место игры будет определено после обсуждения с участниками матча, — говорится в сообщении.
Дату проведения матча тоже огласят позже. Пока известно, что это будет 28 февраля или 1 марта.