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Смертельно опасную для детей снежную горку обнаружили в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 16 января, ФедералПресс. Импровизированная снежная горка в новосибирском микрорайоне «Снегири» заставляет детей скатываться под колеса машин на автостоянке и представляет большую опасность. Видео одной из местных жительниц разместил телеграм-канал «Сибирские ссылки».

Источник: Следственный комитет РФ

«Место ничем не огорожено, несколько раз видела, как детки здесь скатываются. Внизу парковка, машины, и очень легко получить серьезную травму», — рассказывает за кадром автор видео.

Объект находится непосредственно на выходе с территории местной школы № 8. Поэтому в зоне риска находятся не только дети, которые целенаправленно катаются с горки, но и обычные ученики, выбегающие после уроков, особенно в гололед. Одним из решений проблемы могла бы стать установка заграждений, рассуждает девушка.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что новосибирцы продолжают спорить, виноваты ли иностранцы в проблемах роддомов.