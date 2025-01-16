Смертельно опасную для детей снежную горку обнаружили в Новосибирске

«Место ничем не огорожено, несколько раз видела, как детки здесь скатываются. Внизу парковка, машины, и очень легко получить серьезную травму», — рассказывает за кадром автор видео.
Объект находится непосредственно на выходе с территории местной школы № 8. Поэтому в зоне риска находятся не только дети, которые целенаправленно катаются с горки, но и обычные ученики, выбегающие после уроков, особенно в гололед. Одним из решений проблемы могла бы стать установка заграждений, рассуждает девушка.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что новосибирцы продолжают спорить, виноваты ли иностранцы в проблемах роддомов.