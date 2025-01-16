За год из Самарской области за рубеж вывезли почти 500 животных и птиц

«Все животные были клинически здоровы, что подтверждается ветеринарными свидетельствами. Питомцы прошли вакцинацию от бешенства и других инфекционных заболеваний, а также были чипированы в соответствии с международными стандартами качества», — заявили в Россельхознадзоре.