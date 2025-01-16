Аварийность на трассе Адлер — Красная Поляна снизилась на 42% за год

Всего за 2024 год на 11 трассах зафиксировали 988 ДТП (+1% к 2023 году). В результате аварий пострадали свыше 1,3 тысячи человек (+5%), а погибли 228 (+15%). При этом в Краснодарском крае в 2024 году произошло на 5% меньше аварий, чем в 2023. А вот в Республике Адыгея число ДТП увеличилось на 36%.