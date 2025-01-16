Аварийность на трассе Адлер — Красная Поляна снизилась на 42% за год

Аварийность на трассе А-149 Адлер — Красная Поляна за 2024 год снизилась на 42%. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».
Меньше аварий стало также на трассе А-148 Дублер Курортного проспекта (-3%). А вот на автодороге А-147 Джубга — Сочи аварийность выросла на 10%.
«На А-147 произошло 341 ДТП (+10%), в которых пострадало 463 (+15,3%) и погиб 41 человек (+19,5%)», — уточнили в «Черноморье».
Отмечается также, что на подведомственных трассах Федерального дорожного агентства хоть и стало меньше ДТП по отношению к интенсивности движения, но их тяжесть значительно увеличилась.
Всего за 2024 год на 11 трассах зафиксировали 988 ДТП (+1% к 2023 году). В результате аварий пострадали свыше 1,3 тысячи человек (+5%), а погибли 228 (+15%). При этом в Краснодарском крае в 2024 году произошло на 5% меньше аварий, чем в 2023. А вот в Республике Адыгея число ДТП увеличилось на 36%.