Nordwind объявил о продаже билетов по 100 рублей из Калининграда в Петербург

Напомним, в соответствии с правилами в год пассажир может приобрести не более 4 авиабилетов по маршруту «в одну сторону» или не более 2 авиабилетов по маршруту «туда и обратно» или не более 2 авиабилетов по маршруту «в одну сторону» и 1 авиабилет «туда и обратно».