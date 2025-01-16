В Воронежской области проходит акция «Нелегальное такси»

С 15 по 17 января на дорогах Воронежской области госавтоинспекторы проводят профилактическое мероприятие «Нелегальное такси». В рамках акции полицейские осуществляют проверки и пресекают нарушения при организации перевозок пассажиров.
Особое внимание госавтоинспекторы уделят фактам управления автотранспорта нетрезвыми водителями, нарушениям правил перевозки детей, управления неисправным автомобилем, а также несоблюдению водителями режима труда и отдыха.
В УГИБДД призвали пассажиров не пользоваться услугами нелегальных такси. Водители не имеют необходимого опыта вождения, не проходят медицинский и технический контроль автомобиля.