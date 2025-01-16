В Ростове-на-Дону ограничили проезд машин по Богатяновскому спуску

Добавим, также с 16 января по 30 апреля 2025 года в Ростове-на-Дону будут частично перекрыты: Прогулочая от Прогулочной, 1 до Шаповалова, Шаповалова от Прогулочной до Литовской и Литовская от Шаповалова до Эстафетной. В этом случае проезд осложнится в связи с работами на канализации.