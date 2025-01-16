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В Ростове-на-Дону ограничили проезд машин по Богатяновскому спуску

Ограничения для водителей ввели на Богатяновском спуске в Ростове до 26 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону ограничили проезд транспорта по участку Богатяновского спуска. Об этом водителей предупреждают в городском департаменте автодорог.

— В связи с проведением строительных работ в районе Богатяновского спуска, 3А движение машин ограничено от Седова до Нижнебульварной на период с 15 января до 26 июня 2025 года, — говорится в сообщении.

Добавим, также с 16 января по 30 апреля 2025 года в Ростове-на-Дону будут частично перекрыты: Прогулочая от Прогулочной, 1 до Шаповалова, Шаповалова от Прогулочной до Литовской и Литовская от Шаповалова до Эстафетной. В этом случае проезд осложнится в связи с работами на канализации.