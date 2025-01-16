В Пионерском 15 улиц на весь день останутся без электричества 17 января

В Пионерском анонсировали массовое отключение электроэнергии в пятницу, 17 января. Без света будут сидеть жители домов на 15 улицах и трех садовых товариществ.
Как сообщает администрация Пионерского округа, с 09:00 до 17:00 запланировано отключение электроэнергии на улицах:
ул. Рабочая;
ул. Западная;
ул. Парусная;
ул. Береговая;
ул. Калининградское шоссе;
ул. Яблочная;
ул. Фестивальная;
ул. Парусная;
пер. Морской;
пос. Рыбное;
ул. Балтийская;
ул. Ольховая;
ул. Прусская;
ул. Ясная;
ул. Капитанская.
Также света на будет в СНТ «Пограничное», СНТ «Пограничный» и СНТ «Ягодка».
Причину отключений не сообщают. Местные жители переживают за холодильники.