Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пионерском 15 улиц на весь день останутся без электричества 17 января

Местные жители переживают за холодильники.

В Пионерском анонсировали массовое отключение электроэнергии в пятницу, 17 января. Без света будут сидеть жители домов на 15 улицах и трех садовых товариществ.

Как сообщает администрация Пионерского округа, с 09:00 до 17:00 запланировано отключение электроэнергии на улицах:

ул. Рабочая;

ул. Западная;

ул. Парусная;

ул. Береговая;

ул. Калининградское шоссе;

ул. Яблочная;

ул. Фестивальная;

ул. Парусная;

пер. Морской;

пос. Рыбное;

ул. Балтийская;

ул. Ольховая;

ул. Прусская;

ул. Ясная;

ул. Капитанская.

Также света на будет в СНТ «Пограничное», СНТ «Пограничный» и СНТ «Ягодка».

Причину отключений не сообщают. Местные жители переживают за холодильники.

ЖКХ