Лидера рок-группы «Мумий Тролль» хотят лишить звания почетного гражданина

С начала года в обществе активно обсуждалась возможность отмены концерта группы «Ночные снайперы». Инициатором выступил «Культурный фронт России», который поддерживает идею о том, что традиционные духовно-нравственные ценности должны иметь приоритет в культуре. Хотя в Хабаровске, по имеющейся информации, не было зафиксировано никаких инцидентов, связанных с песнями Арбениной, во Владивостоке мэр города предложил отменить концерт. В целом в дальневосточной столице и на Сахалине, где также отменили выступление «Снайперов», было продано около 5 тысяч билетов.