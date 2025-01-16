Лидера рок-группы «Мумий Тролль» хотят лишить звания почетного гражданина

Во Владивостоке активисты, которых поддержали некоторые депутаты городского совета, пытаются лишить звания почётного гражданина лидера рок-группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко, сообщает «Российская газета».
Как рассказала Светлана Морозова, председатель совета почётных граждан Владивостока и Приморского края, в 2016 году многие общественные деятели и депутаты выражали несогласие с присвоением почётного звания музыканту.
«Безусловно, он был известен как музыкант, но одного признания публики недостаточно, чтобы получить столь почётное звание. Необходимо много лет трудиться на благо своего города и иметь безупречную репутацию. Лагутенко не мог похвастаться ни тем, ни другим ни тогда, ни сейчас», — рассказала собеседница издания «Российская газета».
Светлана Морозова отметила, что сейчас мало шансов лишить Илью Лагутенко звания Почётного гражданина. Однако она подчеркнула, что этот вопрос был поднят перед местными властями.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Виталий Бородин, активист, требовал признать Илью Лагутенко виновным в экстремизме и терроризме.
В настоящее время Илья Лагутенко столкнулся с серьёзными трудностями. Недавно в Калифорнии произошёл крупный пожар, в результате которого дом, принадлежавший лидеру группы «Мумий Тролль», был полностью уничтожен. Несколько лет назад музыкант приобрёл этот дом в ипотеку за 2,8 миллиона долларов США, что составляет примерно 287,5 миллиона рублей.
В 2024 году были отменены выступления некоторых исполнителей. Одним из наиболее заметных случаев стала отмена концерта Дианы Арбениной. 24 февраля жители Приморского края узнали, что концерт Дианы Арбениной во Владивостоке не состоится. Сама певица сообщила об этом во время своего выступления в Хабаровске.
С начала года в обществе активно обсуждалась возможность отмены концерта группы «Ночные снайперы». Инициатором выступил «Культурный фронт России», который поддерживает идею о том, что традиционные духовно-нравственные ценности должны иметь приоритет в культуре. Хотя в Хабаровске, по имеющейся информации, не было зафиксировано никаких инцидентов, связанных с песнями Арбениной, во Владивостоке мэр города предложил отменить концерт. В целом в дальневосточной столице и на Сахалине, где также отменили выступление «Снайперов», было продано около 5 тысяч билетов.