Камиля Самигуллина утвердили кандидатом на пост муфтия Татарстана

Председателя ДУМ Татарстана Камиля Самигуллина утвердили кандидатом на пост муфтия республики. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
Джалиль хазрат Фазлыев был выдвинут кандидатом на должность главного казыя ДУМ региона. Ранее он занимал тот же пост. Еще на пленуме определили дату проведения IX Съезда Духовного управления мусульман Татарстана. Он пройдет 19 марта. Также утвердили повестку мероприятия, квоту делегатов.
Камиль хазрат Самигуллин родился 22 марта 1985 года в поселке Красногорский Звениговского района Марийской АССР. Он окончил Северо-Кавказский исламский университет, медресе в Стамбуле, шариатский факультет КИУ и теологический факультет Российского исламского института. Свою карьеру начал с должности имама в Нижевартовском районе.
Напомним, Татарстан стал регионом-лидером по количеству сделок по исламскому банкингу. Центробанк подвел предварительные итоги эксперимента по внедрению партнерских финансов.