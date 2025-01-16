Камиля Самигуллина утвердили кандидатом на пост муфтия Татарстана

Джалиль хазрат Фазлыев был выдвинут кандидатом на должность главного казыя ДУМ региона. Ранее он занимал тот же пост. Еще на пленуме определили дату проведения IX Съезда Духовного управления мусульман Татарстана. Он пройдет 19 марта. Также утвердили повестку мероприятия, квоту делегатов.