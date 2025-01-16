В Челябинске с 1 февраля снова поднимут зарплаты водителям трамваев

— Повышение в этом году не последнее — 1 апреля на предприятии запланирована ежегодная индексация, — добавили в «ЧелябГЭТ».
Дополнительно водителям выплачивают:
- ежемесячную компенсацию за наём жилья 5 000 рублей в течение года с даты трудоустройства;
- ежемесячную компенсацию ипотечникам 2 500 рублей, в течение трёх лет с даты трудоустройства; ️
- квартальную премию за безаварийное вождение, максимально 15 000 рублей;
- премию всем сотрудникам компании, которые привлекли водителя на обучение/работу, — 5 000 рублей за каждого.
Компания также приглашает на обучение. Стипендия будущих водителей в прошлом году выросла до 45 000 рублей в месяц. О том, как стать водителем электротранспорта, подробно рассказывается во «ВКонтакте» на странице «ЧелябГЭТ».
В ноябре прошлого года стало известно, что водителям автобусов, троллейбусов и трамваев в Челябинске повысят зарплату до 105 тысяч рублей. Таким образом в городе рассчитывают решить проблему нехватки рабочих кадров, из-за чего простаивает общественный транспорт. На обучение приглашают всех желающих.