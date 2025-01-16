Ричмонд
-9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске с 1 февраля снова поднимут зарплаты водителям трамваев

С 1 февраля вырастут на 10% часовые тарифные ставки, на основе которых насчитываются зарплаты водителям трамваев в Челябинске. Об этом, а также о том, какую ещё финансовую поддержку оказывают сотрудникам, сообщили в ООО «ЧелябГЭТ».

Источник: Pchela.News

— Повышение в этом году не последнее — 1 апреля на предприятии запланирована ежегодная индексация, — добавили в «ЧелябГЭТ».

Дополнительно водителям выплачивают:

  • ежемесячную компенсацию за наём жилья 5 000 рублей в течение года с даты трудоустройства;
  • ежемесячную компенсацию ипотечникам 2 500 рублей, в течение трёх лет с даты трудоустройства; ️
  • квартальную премию за безаварийное вождение, максимально 15 000 рублей;
  • премию всем сотрудникам компании, которые привлекли водителя на обучение/работу, — 5 000 рублей за каждого.

Компания также приглашает на обучение. Стипендия будущих водителей в прошлом году выросла до 45 000 рублей в месяц. О том, как стать водителем электротранспорта, подробно рассказывается во «ВКонтакте» на странице «ЧелябГЭТ».

В ноябре прошлого года стало известно, что водителям автобусов, троллейбусов и трамваев в Челябинске повысят зарплату до 105 тысяч рублей. Таким образом в городе рассчитывают решить проблему нехватки рабочих кадров, из-за чего простаивает общественный транспорт. На обучение приглашают всех желающих.