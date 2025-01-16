В Челябинске с 1 февраля снова поднимут зарплаты водителям трамваев

С 1 февраля вырастут на 10% часовые тарифные ставки, на основе которых насчитываются зарплаты водителям трамваев в Челябинске. Об этом, а также о том, какую ещё финансовую поддержку оказывают сотрудникам, сообщили в ООО «ЧелябГЭТ».