В Москве организуют более 40 площадок для крещенских купаний к 18 января

«Обеспечению безопасности крещенских купаний уделяется особое внимание, заранее была проведена большая подготовительная работа — водолазы и спасатели обследовали места купаний, к ним были обустроены удобные подходы, организована вся необходимая инфраструктура — пункты обогрева и медпомощи, раздевалки и туалеты. В период проведения крещенских купаний в этих точках будут дежурить сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона. В этом году принято решение ввести дополнительное патрулирование на судах на воздушной подушке. Под контролем находятся возможные места несанкционированного купания, там также будут дежурить спасатели, чтобы не допустить происшествий на воде», — уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводит пресс-служба.