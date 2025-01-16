В Москве организуют более 40 площадок для крещенских купаний к 18 января

«Площадки для крещенских купаний появятся во всех административных округах столицы, кроме ЦАО и ЮВАО, адреса можно посмотреть на карте городского проекта “Зима в Москве”. Крещенские купания разрешены только в этих точках. Окунуться можно будет в течение суток, начиная с 18:00 18 января. В 18:00 19 января площадки прекратят свою работу», — значится в сообщении.
Отмечается, что майны и купели оборудуют деревянными настилами и спусками с противоскользящим покрытиями, поручнями, везде будут спасательные средства. Рядом будут работать парковки, пункты обогрева и питания, туалеты и раздевалки. Возле каждой майны и купели установят информационные щиты со схемами транспортного обслуживания и правилами поведения во время купаний.
«Сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона, полицейские и медицинские работники будут постоянно дежурить в местах купаний 18 и 19 января. Спасатели заранее проверили площадки, особое внимание уделили безопасности дна водоемов. Со служителями столичных храмов и сотрудниками городских служб, организующими купания, проводятся профилактические беседы о правилах безопасности», — заверили в мэрии.
Там добавили, что во время купаний 18 и 19 января дежурные спасатели сопроводят людей к проруби и обратно, проследят за находящимися в водоемах. Места возможного появления несанкционированных прорубей будут постоянно патрулировать.
«Обеспечению безопасности крещенских купаний уделяется особое внимание, заранее была проведена большая подготовительная работа — водолазы и спасатели обследовали места купаний, к ним были обустроены удобные подходы, организована вся необходимая инфраструктура — пункты обогрева и медпомощи, раздевалки и туалеты. В период проведения крещенских купаний в этих точках будут дежурить сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона. В этом году принято решение ввести дополнительное патрулирование на судах на воздушной подушке. Под контролем находятся возможные места несанкционированного купания, там также будут дежурить спасатели, чтобы не допустить происшествий на воде», — уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводит пресс-служба.