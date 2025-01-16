С севастопольского побережья вывезли 171 тонну грунта, загрязненного мазутом

Градоначальник рассказал, что основные работы продолжаются на Северной стороне, в районе Качи. Севастопольские спасатели развернули большие палатки для волонтеров. Как пояснил губернатор, там можно переодеться и отдохнуть. По словам главы города-героя, собранные мешки собирают при помощи тяжелой техники. Развожаев подчеркнул, что на месте есть весь необходимый инвентарь и средства индивидуальной защиты. Все это выдается людям бесплатно.