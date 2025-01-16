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С севастопольского побережья вывезли 171 тонну грунта, загрязненного мазутом

Почти 171 тонну загрязненного мазутом грунта вывезли с побережья в Севастополе.

Источник: РаZВожаев

По состоянию на 11.00 четверга, 16 января, с побережья в Севастополе вывезли 170,96 тонны грунта, загрязненного мазутом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«За все время работ вывезли 170,96 тонны загрязненного мазутом грунта. Продолжается вывоз мешков с побережья», — отметил глава Севастополя.

Градоначальник рассказал, что основные работы продолжаются на Северной стороне, в районе Качи. Севастопольские спасатели развернули большие палатки для волонтеров. Как пояснил губернатор, там можно переодеться и отдохнуть. По словам главы города-героя, собранные мешки собирают при помощи тяжелой техники. Развожаев подчеркнул, что на месте есть весь необходимый инвентарь и средства индивидуальной защиты. Все это выдается людям бесплатно.

«Продолжается обследование береговой линии и акватории. На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 6 птиц».

заключил Развожаев
экология