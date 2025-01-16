Шесть человек едва не пострадали в аварии на дороге в Башкирии

Сегодня утром, 16 января, в Башкирии произошло ДТП, котором едва не пострадали шесть человек. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
На место ЧП были направлены спасатели Госкомитета по ЧС. Для обеспечения безопасности специалисты отключили аккумуляторные батареи.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.
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