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Шесть человек едва не пострадали в аварии на дороге в Башкирии

На трассе Белорецк-Учалы столкнулись Hyundai Greta и Renault Logan.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 16 января, в Башкирии произошло ДТП, котором едва не пострадали шесть человек. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла на трассе Белорецк-Учалы. Столкнулись Hyundai Greta и Renault Logan, один из автомобилей перевернулся. В каждой машине было по три человека.

На место ЧП были направлены спасатели Госкомитета по ЧС. Для обеспечения безопасности специалисты отключили аккумуляторные батареи.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

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