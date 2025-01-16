В Челябинской области оштрафуют тех, кто не заключил газовый договор

С 1 января официально сняты ограничения на проведение ГЖИ региона контрольно-надзорных мероприятий. Лиц, которые уклоняются от заключения договоров по газу, будут штрафовать.
По закону каждый потребитель газа обязан заключить договор на техобслуживание. С сентября 2023 года осуществлять проверку оборудования могут только газораспределительные организации, а также компании, занимающиеся транспортировкой газа по сетям. В связи с изменениями в законе жителей многоквартирных домов обязали заключить новый или перезаключить старый договор о техобслуживании газового оборудования до конца 2023 года.
По данным газораспределительных организаций, на начало 2025 года 20% пользователей газа в Челябинской области так и не заключили требуемый договор. Теперь их начнут штрафовать. Физлицам придётся заплатить до 10 тысяч, должностным лицам — до 100 тысяч, а юрлицам — до 500 тысяч рублей. Кроме того, им могут перекрыть газопроводы. Чтобы избежать ответственности, необходимости соблюсти оговоренные требования.
Проверить наличие договора можно, обратившись в администрацию города или УК. Договор на техобслуживание общего внутридомового оборудования от лица жильцов должен подписать выбранный на общем собрании человек. Решением вопроса касательно проверки внутриквартирного оборудования собственники должны будут заняться самостоятельно.