В Челябинской области оштрафуют тех, кто не заключил газовый договор

По данным газораспределительных организаций, на начало 2025 года 20% пользователей газа в Челябинской области так и не заключили требуемый договор. Теперь их начнут штрафовать. Физлицам придётся заплатить до 10 тысяч, должностным лицам — до 100 тысяч, а юрлицам — до 500 тысяч рублей. Кроме того, им могут перекрыть газопроводы. Чтобы избежать ответственности, необходимости соблюсти оговоренные требования.