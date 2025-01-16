В Ростове до конца июня ограничен проезд по Богатяновскому спуску

В Ростове из-за строительно-монтажных работ до 26 июня 2025 года ограничено движение на Богатяновском спуске. Также с этого дня будет прекращено движение транспорта по Журавлева, начиная с Красноармейской до Восточной улицы.
Из-за прокладки канализационной сети будет ограничено движение по Прогулочной от строения № 1 до улицы Шаповалова, по улице Шаповалова от Прогулочной до Литовской и далее по Литовской от Шаповалова до Эстафетной. Данные ограничения, скорее всего, будут сняты 30 апреля этого года.
Кроме того, с 16 января будет ограничено движение по подъездной дороге к жилому комплексу на Совхозной, 32а (Глушкова), на участке от строения № 1 до строения № 63. Данная мера связана с прокладкой водопровода, которая продлится до 31 марта.