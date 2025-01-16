В Ростове до конца июня ограничен проезд по Богатяновскому спуску

Из-за прокладки канализационной сети будет ограничено движение по Прогулочной от строения № 1 до улицы Шаповалова, по улице Шаповалова от Прогулочной до Литовской и далее по Литовской от Шаповалова до Эстафетной. Данные ограничения, скорее всего, будут сняты 30 апреля этого года.