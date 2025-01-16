После смерти пенсионера на путях в Иркутской области восстановили ограждение

В Иркутской области после смерти пенсионера восстановили ограждение на путях. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, 54-летний сибиряк прошел в месте, где отсутствовал забор и попал под грузовой поезд в январе 2025 года.