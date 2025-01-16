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После смерти пенсионера на путях в Иркутской области восстановили ограждение

54-летний мужчина попал под грузовой поезд.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области после смерти пенсионера восстановили ограждение на путях. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, 54-летний сибиряк прошел в месте, где отсутствовал забор и попал под грузовой поезд в январе 2025 года.

— Установлено, что в районе остановочного пункта «Зеленый городок» Восточно-Сибирской железной дороги отсутствовал пролет металлического ограждения, в результате чего образовался несанкционированный проход через железнодорожные пути, — пояснили в ведомстве.

Прокурор внес представление начальнику Черемховской дистанции пути. Теперь недостающий металлический пролет восстановлен.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что два человека погибли в ДТП в Усть-Илимском районе. Водитель легковушки хотел обогнать лесовоз, но врезался во встречное авто.