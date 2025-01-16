Глава СКР взял на контроль ситуацию с волками в ЗАТО Межгорье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с волками в башкирском городе Межгорье. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Напомним, местные жители жалуются на то, что хищники беспрепятственно выходят на улицы. Горожане опасаются за безопасность детей. Тем не менее, никак мер по отлову животных принято не было.
Была организована процессуальная проверка. Председатель СКР поручил руководителю регионального отделения ведомства Владимиру Архангельскому доложить о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
— Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СК.
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