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В Колодищах профессор БНТУ нашел цепочечный коралл, возрастом 400 миллионов лет

Древний цепочечный коралл, возрастом 400 миллионов лет, нашли в Колодищах.

Источник: Комсомольская правда

В Колодищах профессор кафедры «Конструирование и производство приборов» БНТУ Дмитрий Степаненко нашел цепочечный коралл, возрастом 400 миллионов лет, пишет газета «Прысталiчча».

В сообщении сказано, что профессор кафедры, специальность которого не связана с естествознанием, увлекается изучением окаменелостей и камней. Недавно в Колодищах ему удалось найти ископаемый цепочечный коралл. Возраст указанной находки более 400 миллионов лет.

Степаненко признается, что указанная находка — не первая.

— У родника в Логойском районе мне однажды попался под ногами цепочечный коралл, возраст которого более 400 миллионов лет, такого же рода, что и недавно найденный в Колодищах.

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